Wanda Nara Barbara D'Urso, parcheggio Instagram. La Nara le ruba il parcheggio Tiki Taka

MILANO – Domenica social per Wanda Nara. La compagna di Mauro Icardi, si è recata negli studi Mediaset per prendere parte al programma televisivo di approfondimento calcistico “Tiki Taka”. Questa volta, la Nara ha voluto fare uno scherzo a Barbara D’Urso. La compagna dell’attaccante argentino ha voluto rubare il parcheggio alla D’Urso e poi ha pubblicato il tutto in una storia Instagram. Poco dopo, in un’altra storia Instagram, ha mostrato l’abito mozzafiato che ha indossato durante la puntata di Tiki Taka.

Nel corso della sua domenica calcistica, La Nara se l’è presa soprattutto con Lele Adani. L’opinionista di Sky Sport aveva definito “inutile” il gol segnato da Mauro Icardi su calcio di rigore durante il posticipo della 37esima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A tra Napoli e Inter.

La partita è finita sul risultato di quattro a uno per il Napoli e l’unica rete dell’Inter è stata segnata proprio da Mauro Icardi. L’attaccante argentino ha spiazzato Karnezis e ha realizzato la rete della bandiera dell’Inter.

Wanda ha risposto a Lele Adani dicendo: “Inutile sarà tua sorella”. Secondo la Nara, questo gol non è inutile ma è molto importante per Mauro Icardi perché gli permette di riprendere fiducia dopo un lunghissimo digiuno e dopo essere diventato la riserva dell’altro argentino Lautaro Martinez.