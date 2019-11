PARIGI (FRANCIA) – Wanda Nara così non l’avete mai vista. L’agente di Mauro Icardi ha festeggiato a Halloween a Parigi insieme a Maurito. Il loro travestimento ha colpito nel segno a giudicare dai migliaia di like che ha ricevuto su Instagram. Wanda Nara si è vestita da Cappuccetto Rosso sfoggiando una versione piuttosto spinta del celebre personaggio presente nelle fiabe di Charles Perrault e dei fratelli Grimm. E il lupo famelico? Naturalmente era Mauro Icardi…

Da quando Maurito gioca a Parigi, Wanda si divide tra la Francia e Milano dove è opinionista fissa del programma televisivo di Mediaset “Tiki Taka”. Nel corso di questa trasmissione televisiva, la Nara commenta tutto ciò che accade nel campionato italiano di calcio. Non si astiene nemmeno dal commentare le partite dell’Inter, ex squadra di Mauro Icardi. Anche perché Maurito è ancora un tesserato dell’Inter visto che si è trasferito a Parigi solamente in prestito.

Il suo avvio con la maglia del Paris Saint Germain è stato straordinario. Mauro Icardi ha giocato complessivamente otto partite con la maglia del club di Parigi realizzando sette gol. Quasi una rete a partita. Icardi ha segnato 3 gol in Champions League e 4 in campionato. Sta rubando il posto da titolare a Cavani, ex attaccante del Napoli, a suon di gol. La sua intesa con l’altro attaccante del Psg, Mbappé, procede a gonfie vele. Per la gioia di Wanda Nara, Icardi è felice in amore e nel gioco…