Wanda Nara appare senza vestiti su un cavallo. Luciana Littizzetto , nel suo consueto spazio fisso a Che tempo che Fa, mostra la foto e si domanda: “Chissà dove sia finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”.

Wanda Nara a cavallo, lo scivolone della Littizzetto

Lo scivolone della commentatrice ha scatenato decine di commenti in Rete. Molti, come racconta Il Fatto Quotidiano, si sono indignati: “Raga ditemi la differenza tra il tutorial di detto fatto e questo intervento della Littizzetto” ha scritto qualcuno.

“Le battute della Littizzetto sono da bar verso le 19:00, dopo 6 cicchetti e gli argomenti variano dalla fi*a al calcio” ha commentato qualcun altro.

La Littizzetto ha una “comicità fuori luogo troppo volgare per essere trasmessa sulla Rai. Neanche un commentatore uomo l’avrebbe mai fatto” ha rincarato un altro telespettatore.

“Non ho mai apprezzato la sua comicità così come i siparietti con la bella di turno che ho sempre trovato denigranti sia per la comica che per la donna in questione. Trovo le sue battute tristi, non sessiste” siega un altro utente.

Littizzetto, non tutti se la prendono con lei

Tra quelli che commentano c’è però anche chi prova a smorzare i toni anche per placare gli attacchi di body shaming apparsi che prendono di mira proprio la comica torinese: “Non do colpe, una è libera di fare quel che vuole. Non capisco la polemica sulla Littizzetto. Tra chi posa liberamente nuda è la Littizzetto, preferisco la seconda”.

“Questa foto è ridicola, la Littizzetto ha semplicemente raccontato con il suo stile comico (che può piacere o no) l’assurdità della situazione”. Sempre a difesa della Littizzetto c’è anche chi parla di “affondo sull’aspetto fisico della Littizzetto vergognoso” (fonte: RaiPlay, Fatto Quotidiano, Facebook).