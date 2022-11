Wanda Nara chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Mauro Icardi, figli, Instagram, vita privata, biografia e carriera. La showgirl Wanda Nara è ospite oggi 5 novembre del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Wanda Nara

Wanda Nara è nata a Boulogne Sur Mer, in provincia di Buenos Aires (Argentina), il 9 dicembre del 1986. Ha 35 anni. E’ alta 168 cm. Debutta come showgirl tra il 2005 e il 2006 nella rivista Humor en Custodia. Tra il 2006 e il 2007 affianca il comico Jorge Corona nel programma King Corona.

Mauro Icardi, figli, Instagram, vita privata di Wanda Nara

Nel 2008 la showgirl si sposa con il calciatore argentino Maxi Lopez. I due hanno avuto tre figli: Valentino, nato nel 2009, Constantino, nato nel 2010 e Benedicto, nato nel 2012. La coppia divorzia nel 2013, con le reciproche accuse di presunta infedeltà e tradimenti. La showgirl si lega poi al compagno di squadra e amico di Maxi Lopez Mauro Icardi. A Chi Wanda Nara ha rivelato: “Non ho mai tradito il mio ex marito Maxi Lopez. Lo giuro sui miei figli. Anzi ho lottato fino alla fine per salvare il nostro matrimonio”.

Icardi e Wanda Nara si sposano nel 2014. I due hanno avuto due figlie: Francesca, nata nel 2015 e Isabella, nata nel 2016. Nel 2022 la showgirl annuncia la separazione dal marito Icardi tramite i social: “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo sappiate da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”. Profilo Instagram: wanda_nara.

La carriera di Wanda Nara

Nel 2007 partecipa al talent-show Patinando por un sueño, nel 2009 a El musical de tus sueños e nel 2011 a Bailando por un sueño. Nel 2011 si trasferisce in Italia con il marito Maxi Lopez. Nel 2018 sostituisce Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini. Ha inoltre scritto un libro per bambini intitolato Campione in campo e nella vita.