ROMA – A Tiki Taka, Wanda Nara ha parlato del rigore sbagliato contro l’Empoli da Icardi, che rischiava di costare la Champions League all’Inter: “Succede di sbagliare un rigore, a chi ha i coglioni di batterlo succede. Anch’io sul rigore ho detto una parolaccia comunque, se un rigore non entra nessuno gli dice bravo” ha proseguito a Tiki Taka. “Abbiamo raggiunto quello che volevamo, basta, ora si ricomincia la prossima stagione. Una partita con tante emozioni, essere interista ti fa sapere che il cuore funziona benissimo. Mauro è uno che è freddo, ma capita anche a Messi e Ronaldo di sbagliare. Ha fatto anche altri due rigori pesantissimi dopo tutto quello che è successo”.

Poi su Instagram, la moglie e agente dell’attaccante dell’Inter, ha aggiunto: “A volte non basta un gol al Barcellona, al Tottenham, 3 goal nel derby, 124 goal a 26 anni. A volte nessuno si rende conto di chi gioca con dolore. A volte il calcio ti mette a dura prova. Ma per me e per noi l’unica cosa che conta è l’orgoglio di sapere che sei un grandissimo uomo prima di essere un grandissimo giocatore. Sempre fieri di te e di vedere i tuoi occhi illuminati giocando per la squadra che ami”. (fonte INSTAGRAM)