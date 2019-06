Wanda Nara: “Un altro figlio? Icardi non vuole, io sarei favorevole”

ROMA – Niente figlio in arrivo. Wanda Nara è stata intervistata dal programma argentino Telefe mentre era in vacanza in Thailandia. Il giornalista le ha chiesto: “Vorreste un altro figlio?”. La risposta della compagna di Icardi è stata immediata: “Io lo vorrei sinceramente, ma lui non vuole. La fabbrica è chiusa”.

Wanda e Icardi sono genitori di due figlie: Francesca e Isabella, mentre la Nara ha altri tre figli maschi avuti dal precedente matrimonio con l’ex attaccante di Milan, Torino e Barcellona Maxi Lopez.

Archiviata questa vacanza, la Nara dovrà risolvere il caso Icardi. L’Inter lo ha messo alla porta, i nerazzurri stanno chiudendo l’acquisto di Edin Dzeko e stanno lavorando, su precisa indicazione del nuovo allenatore Antonio Conte, all’acquisto di Romelu Lukaku dal Manchester United.

Icardi non rientra nei piani né di Antonio Conte, né della società nerazzurra. Lo spogliatoio avrebbe dato il suo consenso alla cessione di Maurito visto che ormai è considerato da tutti Samir Handanovic il nuovo capitano ed il leader della squadra.

Conte non lo vuole perché desidera lavorare in ambiente sereno dove non ci sono casi bomba come quello dell’argentino. Casi scoppiati per colpa del calciatore e del suo agente, ingombrante e senza peli sulla lingua nelle dichiarazioni.

Il problema della Nara è che Icardi non ha molto mercato dopo l’esclusione dalla Nazionale Argentina. Icardi non è considerato più un calciatore di primo piano.La valutazione del suo cartellino è scesa così come sono scese il numero di pretendenti. La Nara sta cercando una destinazione italiana ma quasi sicuramente dovrà affidarsi all’estero. Icardi potrebbe tornare utile sia in Spagna che in Inghilterra.

In Spagna potrebbe interessare all’Atletico Madrid, nel caso in cui la Juventus decidesse di non cedere più Paulo Dybala, mentre in Inghilterra potrebbe interessare al West Ham, club che ha fatto di tutto per prendere Dzeko ma che alla fine si è dovuto arrendere al fatto che l’attaccante bosniaco vuole andare all’Inter.