MILANO – Wanda Nara nuovamente in prima pagina per aver cambiato radicalmente look. La compagna e agente di Mauro Icardi è passata dai capelli biondi a quelli mori. Ha ufficializzato questo suo cambio radicale di look attraverso una foto che ha caricato sul suo profilo Instagram ufficiale con la seguente didascalia: “Dicono che le bionde attraggono e che le more fanno innamorare… che ne pensate?“.

Wanda Nara, giorni difficili tra la polemica con Adani e la bocciatura di Icardi.

Questo suo cambio di look forse è stato pensato anche per scacciare la negatività che si è abbattuta sulla sua vita negli ultimi giorni. Prima ha risposto male ad Adani che aveva definito il gol segnato da Mauro Icardi in Napoli-Inter 4-1 “inutile”, poi ha dovuto incassare la mancata convocazione di Mauro Icardi da parte della Nazionale Argentina di Calcio.

Icardi ha giocato malissimo nell’ultimo periodo e la rete della bandiera segnata contro il Napoli, su calcio di rigore, si è rivelata davvero inutile ai fini del risultato finale. Il suo rendimento scadente non è passato in osservato agli occhi del ct dell’Argentina che ha deciso di non convocarlo per la Coppa America. Questa bocciatura dovrà far riflettere Maurito. E’ arrivato il momento di cambiare registro. In tutti i sensi.