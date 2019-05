Wanda Nara gatta nera su Instagram, la foto ha raccolto più di 31mila like

MILANO – A poche ore da Inter-Chievo Verona, partita decisiva ai fini della qualificazione dei nerazzurri alla prossima edizione della Uefa Champions League, Wanda Nara attira l’attenzione su di se con una foto che ha appena caricato su Instagram. La foto è accompagnata da una breve didascalia: “gatta nera”. Insomma, questa volta la Nara si è vestita come un personaggio della Marvel raccogliendo più di 31mila like e più di 300 commenti. Wanda si conferma la regina dei social network.

Wanda Nara si diverte su Instagram ma Icardi non segna a San Siro da mesi.

Se Wanda ride, Icardi non può fare lo stesso perché non segna a San Siro da mesi. La partita contro il Chievo Verona potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi e per riguadagnarsi la fiducia dei tifosi dell’Inter. Il Milan ha vinto contro la Fiorentina, l’Atalanta ha battuto il Genoa portandosi al terzo posto in classifica, la Roma ha battuto la Juventus. Insomma, l’Inter non può fallire contro il Chievo Verona.

I veneti sono già retrocessi ma venderanno cara la pelle come hanno fatto contro la Lazio, quando sono andati a vincere di misura allo Stadio Olimpico di Roma. Per vincere, l’Inter ha bisogno dei gol dei suoi bomber. Mauro Icardi e Lautaro Martinez devono interrompere il loro digiuno di gol al più presto.