ROMA – Cosa fa Mauro Icardi durante la sosta dei campionati per le partite delle Nazionali? Il casting di modelle nella sua abitazione in compagnia di Wanda Nara. Ma perché Maurito è beato tra le donne? Perché Wanda Nara deve selezionare delle modelle per la sua nuova linea di abbigliamento “WN”. Il casting è stato proficuo perché la coppia è riuscita a selezionare quattro modelle: Anel, Cloe, Rebecca e Maylin.

Icardi si è dovuto dedicare a questa nuova attività perché non rientra da tempo nei piani della Nazionale Argentina di calcio. Nella Nazionale Albiceleste è stato rimpiazzato, così come ai tempi dell’Inter, dal “Toro” Lautaro Martinez. L’Argentina dispone di tanti altri attaccanti di livello come i fuoriclasse Lionel Messi e Sergio Aguero. Per Icardi non c’è più spazio…

L’ex attaccante dell’Inter sta cercando di rilanciare la sua carriera con la maglia del Paris Saint Germain. Icardi è arrivato a Parigi in prestito dall’Inter. Dopo un avvio difficile, stanno arrivando le prime soddisfazioni visto che Maurito ha segnato due gol consecutivi tra Champions League e campionato francese di calcio.

Icardi ha segnato il gol decisivo in Galatasaray-Psg di Champions League e pochi giorni dopo è riuscito ad andare in rete anche nel largo successo del Psg sull’Angers in Ligue 1. Così Icardi ha segnato la prima rete assoluta con la sua nuova squadra in Champions League, a Istanbul, e poco dopo ha realizzato anche la sua prima rete nel campionato francese di calcio.

Mauro Icardi è costretto a prestazioni straordinarie per mantenere il posto in squadra e per vincere la concorrenza di fuoriclasse assoluti come Neymar jr, attaccante della Nazionale Brasiliana, Edinson Cavani, centravanti della Nazionale Uruguaiana, e Kylian Mbappé, centravanti campione del mondo con la maglia della Nazionale Francese di Calcio.