MILANO – Wanda Nara tiene d’occhio i figli e Mauro Icardi attraverso delle telecamere che ha installato sia nella casa di Milano che in quella di Parigi. Ne parla in una intervista rilasciata a “Oggi”.

«I miei figli li seguo persino durante il Grande Fratello: a ogni pausa per la pubblicità, col telefonino accendo le telecamere di casa». Davvero sono 43? «Sì, ma non solo in quella di Milano. Anche a Parigi dove vive Mauro (Icardi gioca nel Paris Saint-Germain, ndr). Mi piace molto invitare gli amichetti dei miei figli ma è una grande responsabilità e quindi voglio essere sicura che non succeda nulla».

In passato, Wanda Nara aveva parlato dello stesso argomento durante una intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni”: “Mi godo la loro infanzia. So che il tempo passa velocemente e voglio essere presente il più possibile. Ora che crescono hanno ancora più bisogno di me e dei miei consigli.

Casa mia è piena di telecamere di sicurezza. Ne ho 43 sparse ovunque, tranne in bagno. Nelle pause del programma mi collego dal cellulare e vedo tutto quello che fanno i miei figli. L’altra sera ho beccato la piccola con l’iPad a letto, anche se sa benissimo che non deve farlo!

Francesca è bravissima, piega le magliette meglio di me. Ha preso da Mauro che è molto preciso e sistema armadi e cassetti alla perfezione”.