Wanda Nara, se non è incinta farà parte del cast di Ballando con le Stelle

ROMA – Wanda Nara, la soubrette e procuratrice calcistica del marito Mauro Icardi, se non è incinta sarà molto probabilmente nel cast del prossimo Ballando con le stelle. Lo afferma il settimanale ‘Oggi’ nel numero in edicola. “Milly Carlucci farà di tutto per schierare la Nara tra i suoi concorrenti” scrive Oggi, dando conto anche della reazione stizzita di Icardi. “Maurito storce il naso per gelosia – afferma – mentre Wanda freme per partecipare”.

Solo ieri, martedì 6 agosto, è arrivata però la smentita dell’avvocato di Wanda Nara: “Non è incinta”. L’avvocato lo ha detto durante un programma televisivo in argentina.

Nel frattempo, lady Icardi è ritornata da un viaggio in Thailandia, dove si è fatta scattare moltissime fotografie, di cui alcune insieme ai propri figli. Ora si sta godendo le vacanze estive a Ibiza. Anche sul profilo di Icardi sono comparse tenerissime foto di famiglia in cui tutti sono felici, sorridenti e perfettamente sereni. Ora per loro si prospetta anche un trasloco visto che Mauro Icardi è in procinto di lasciare l’Inter e Milano dopo sei anni.

Intanto i tifosi restano col fiato sospeso. Dove andrà Mauro Icardi? Resterà all’Inter? Andrà alla Roma? Al Napoli? Alla Juventus? All’estero? C’è poco da fare. Non resta che aspettare la fine di questo pazzo calciomercato per capire dove andrà l’attaccante argentino. Di certo, però, al momento, stando alle parole dell’avvocato di Wanda Nara, non c’è nessun figlio in arrivo.

