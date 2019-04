MILANO – Il suo Mauro Icardi è tornato titolare in una partita importante come Inter-Juventus e Wanda Nara, volto femminile del programma televisivo Tiki Taka in onda sulle reti Mediaset, si è scatenata nella tribuna autorità di San Siro. Wanda Nara, che è una delle showgirl più seguite su Instagram e sui social network in Italia, ha immortalato la sua partita con numerose storie su Instagram. In queste storie, la Nara ha pubblicato sia foto che video.

I suoi fan le hanno apprezzate, in alcuni casi scaricate e ripostate sui social network. Anche numerosi quotidiani online hanno scaricato queste storie Instagram della Nara per riproporle online.

Wanda Nara non basta a Icardi, finisce 1-1 e Maurito non torna al gol.

Il tifo caloroso della Nara e degli altri tifosi non è bastato all’Inter che non è riuscito nell’impresa di battere la Juventus a San Siro. Finisce pari 1-1 (1-0) il derby d’Italia tra Inter e Juventus giocato questa sera al Meazza per uno dei posticipi della 34/a giornata del campionato di Serie A.

Ad aprire le marcature il gol al 7′ pt di Nainggolan, pari dei campioni d’Italia con Cristiano Ronaldo al 62′, gol che porta il portoghese alla quota record di 600 reti segnate in squadre di club.