MILANO – “È un maschio”. Wanda Nara spiazza tutti sui social, e i fan pensano già ad un nuovo arrivato nella famiglia Nara-Icardi. Ma il maschietto appena venuto alla luce non è figlio di Wanda e Mauro, ma della sorella di lei, Zaira Nara 31 anni, sposata con Jakob von Plessen.

“It’s a boy” (È un maschio), aveva scritto l’opinionista del Grande Fratello Vip, postando l’immagine di un bebè con il ciuccio. Ma il figlio arrivato, appunto, non è suo.

Zaira Nara era già mamma di un bimbo, e adesso ha partorito il suo secondogenito, Viggo Silvestre Barón Von Plessen. Così zia Wanda ha così voluto festeggiare l’arrivo del nuovo nipote sui socia: “Congratulazioni alla mia meravigliosa famiglia”.

Del resto era stata la stessa Wanda Nara a chiarire che altri figli non sarebbero arrivati per lei e Icardi: hanno già due figlie, Francesca e Isabela, e i due figli avuti da lei dall’ex compagno Maxi Lopez. “Un altro figlio con Icardi? – aveva risposto a Telefe – Io lo farei sicuramente ma Mauro non vuole, la fabbrica è chiusa”. (Fonte: Instagram)