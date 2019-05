MILANO – Wanda Nara come Kim Kardashian? La compagna di Mauro Icardi, che è una delle ospiti fisse del programma televisivo in onda sulle reti Mediaset “Tiki Taka”, ha postato una storia Instagram con un articolo pubblicato da “la Revista Caras de Editorial Perfil”, rivista argentina, che la paragonava a Kim Kardashian. In questo articolo si parlava dell’improvvisa perdita di following su Instagram da parte di entrambe. Da un giorno all’altro, sia la Kardashian che la Nara non seguivano più nessuno su Instagram. Rimaneva invece inalterato il numero dei loro follower.

Wanda Nara commenta la perdita di following attraverso una storia Instagram.

Wanda Nara ha commentato questo articolo di “la Revista Caras de Editorial Perfil” scrivendo: “Il problema è ricordare chi seguivo?”. Un approccio simile è stato utilizzato da Kim Kardashian. L’imprenditrice statunitense ha commentato la sua perdita di following su Twitter.

“Mio Dio, cosa è successo? Si è trattato di un errore, ora devo ricordarmi tutti quelli che seguivo e aggiungerli di nuovo. Non ho idea di cosa sia successo”.”Ho provato a seguire i miei vecchi contatti su Instagram ma mi hanno azzerato nuovamente. E’ evidentemente un problema tecnico dell’applicazione”.

Fonti: La Revista Caras de Editorial Perfil e Instagram.