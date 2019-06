ROMA – Wanda Nara lascia la televisione. Dopo un anno a Tiki Taka, il programma calcistico di Pierluigi Pardo in onda su Canale 5, la moglie e agente di Icardi, come riporta il settimanale Chi, ha scelto di non proseguire la sua avventura da opinionista nel salotto sportivo.

“Wanda Nara l’anno prossimo non farà più parte della squadra di Tiki Taka, dove ha fatto da opinionista per tutta la stagione. Dal prossimo anno penserà a fare la mamma e (forse) l’agente del marito perché anche questa posizione è in bilico”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Sembra che Wanda stia pensando di smettere di seguire la carriera del marito, anche se in queste ore continua a seguire le trattative con l’Inter e altri club interessati ad Icardi.

Ancora non è chiaro il futuro di Mauro Icardi. L’attaccante è ai ferri corti con l’Inter, che, con l’arrivo di Antonio Conte, non lo considera più parte del progetto. Per il calciatore si parla di un probabile futuro nella Juve – su di lui anche Napoli e Roma -, ma non sono esclusi trasferimenti all’estero. (fonte CHI)