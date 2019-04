MILANO – Lite tra Antonio Cassano e Wanda Nara nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka, programma televisivo che va in onda sulle reti Mediaset e che è condotto dal giornalista sportivo Pierluigi Pardo. Cassano ha detto che l’Inter dovrebbe mandare via Icardi e confermare Spalletti. Ovviamente Wanda Nara non era dello stesso avviso e ha risposto: “Cassano parla così perché è amico di Spalletti. Se Spalletti resta 100 anni, Mauro resta 150 anni all’Inter perché è più giovane”.

Wanda Nara litiga con Cassano a Tiki Taka: “Mauro resterà 150 anni all’Inter”.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dalla Nara nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka. “Mauro resta, ha fatto una scelta” “Mauro ha detto che rimarrà 150 anni: è più giovane e quindi rimarrà di più”. “Non sapevo avrebbe giocato Icardi, non sono amica di Spalletti come Cassano (preludio al seguente botta e risposta, ndr). Mi è piaciuto come ha giocato, ha giocato anche per la squadra, sta facendo quello che gli dicono: è uno che ascolta e segue le consegne che gli vengono date”.

Infine, risposta piccata a Cassano che la provoca (“Suning allo Jiangsu fa correre Ramires attorno al campo, occhio che lo fanno anche con Icardi”): “Mauro rimane, è una sua scelta. Ha fatto 150 gol e deve tagliare l’erba?”.

Fonti: Sport Mediaset e Tiki Taka.