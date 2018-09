MILANO – Wanda Nara ha approfittato della presenza di Miss Italia a Tiki Taka per stuzzicare Giampiero Mughini, noto tifoso juventino.

“La corona di Miss Italia dovrebbe indossarla Mughini, che ha già vinto la Champions quest’anno”, ha incalzato la moglie dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, alzandosi per incoronare Mughini.

Stizzita la risposta del bianconero: “Ma neanche a parlarne, odio questa roba. La odio. Non la indosso nemmeno un minuto”.

Wanda Nara inoltre, ha accennato anche parole piuttosto importanti riguardo al futuro del marito (del quale è anche agente), che nelle prossime settimane potrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter: “Rimanere in una squadra ti rimane addosso, la gente per esempio apprezza moltissimo che Mauro abbia sempre deciso di rimanere all’Inter per diventare un riferimento. Zanetti, per esempio, è rimasto nel cuore di tutti. Mauro ha una personalità che lo ha portato giovanissimo a essere il capitano di una squadra importante come l’Inter, non sente pressione e critiche. Giocare con Messi non è difficile, hai tranquillità. Mauro lo ha fatto, per noi Messi in Argentina è come Dio“.