ROMA – Wanda Nara farà l'opinionista a Tiki Taka, il programma condotto da Pieluigi Pardo in onda il lunedì in seconda serata su Italia 1 a partire dal prossimo 3 settembre.

L’arrivo della soubrette argentina, moglie e agente del capitano dell’Inter Mauro Icardi, è stata annunciata da Alberto Brandi, direttore di Sport Mediaset, in un’intervista al Corriere della Sera.

“Wanda è un acquisto molto importante” spiega Brandi, che aggiunge: “E’ sempre stata un pallino, avremmo voluto coinvolgerla per il Mondiale. Wanda ha mostrato grande disponibilità, era incuriosita dalla possibilità di un rapporto continuativo. Tiki Taka le è subito interessato. Siamo curiosi di vedere come andrà, è una ragazza intelligente e pronta alla sfida”.

La signora Icardi sarà opinionista. E il marito? Spiega Brandi: “Durante la trattativa non è mai stato nominato, a noi interessava Wanda. L’accordo è per un contratto annuale. Ci siamo trovati al momento giusto. Lei è famosa in Argentina, in Italia ha il desiderio di imporsi non solo come moglie di Icardi. Se ne dicono tante su di lei, ma è una donna di spettacolo, molto intelligente. L’abbiamo apprezzata dal primo colloquio e trovato l’intesa in una settimana”.