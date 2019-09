ROMA – Wanda Nara resta ospite e opinionista di Tiki Taka, nonostante le parole di Pierluigi Pardo che aveva chiesto un allontanamento della showgirl argentina dalla trasmissione della domenica sera su Italia 1.

Ieri, 4 settembre, i vertici di Mediaset hanno confermato la presenza della moglie e agente di Mauro Icardi nelle prossime puntate, sottolineando come non ci siano scossoni all’orizzonte. In realtà le voci di una possibile risoluzione anticipata tra Wanda Nara e Tiki Taka si rincorrono da tempo e il caso Icardi-Inter sembrava turbare Mediaset, che non voleva trovarsi coinvolta in una possibile controversia legale caduta soltanto dopo la cessione (in prestito) dell’attaccante argentino al Psg.

Pardo infatti, a “Tutti Convocati” su Radio 24, aveva ammesso: “Faccio un discorso molto serio e onesto: la sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter non era conciliabile con la mia deontologia professionale”. Poi però il conduttore di Tiki Taka a Sport Mediaset ha puntualizzato: “Ora che la causa è stata ritirata c’è massima disponibilità a continuare insieme”. (fonte SPORT MEDIASET)