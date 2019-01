MILANO – Sui social si parla solamente di Diletta Leotta, per la foto con Belen Rodriguez, e di Wanda Nara. L’argentina fa discutere sempre e comunque, dal rinnovo di Mauro Icardi alle foto provocanti che pubblica su Instagram. Nell’ultimo scatto, davvero bollente, sfoggia una scollatura da urlo nel backstage di Tiki Taka, trasmissione in onda su Canale 5 dove Wanda Nara è ospite fissa. Insomma, è un periodo d’oro per Wanda che continua il suo dominio social. La Nara, ogni giorno, riceve migliaia di like su Instagram ed i suoi followers aumentano continuamente.

Gli aggiornamenti Instagram di Wanda Nara

Visualizza questo post su Instagram About last night @tikitaka_canale5 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Gen 22, 2019 at 1:42 PST

Visualizza questo post su Instagram La chica de @sportmediaset @tikitaka_canale5 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Gen 20, 2019 at 6:01 PST