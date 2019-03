BUENOS AIRES – Una famiglia nel pallone. Wanda Nara, volto femminile di Tiki Taka, ha deciso di seguire la partita della Nazionale Argentina in compagnia della sorella Zaira Nara. La stessa Wanda lo ha fatto sapere pubblicando delle storie su Instagram. Zaira Tatiana Nara è una modella e conduttrice televisiva argentina, sorella di Wanda Nara. Nel 2010 è stata classificata, secondo la rivista FHM, la quarantasettesima donna più bella del mondo. La Nara è volata in Argentina per passare qualche giorno di vacanza in compagnia della sua famiglia. Tutto questo dopo aver cancellato Mauro Icardi da Instagram.

Wanda Nara cancella Icardi da Instagram e vola in Argentina

Adesso la Nara segue zero persone su Instagram, quindi non segue più nemmeno Mauro Icardi. Alcuni hanno parlato di una presunta crisi tra Wanda e Icardi, altri hanno detto semplicemente che la Nara aveva bisogno di qualche giorno di relax in compagnia della sua famiglia. Sta di fatto che Wanda ha deciso di seguire in diretta tv la partita della Nazionale Argentina anche se Mauro Icardi non era in campo. L’Argentina ha giocato malissimo e ha perso 3-1 contro il Venezuela.

Sconfitta a sorpresa perché era rientrato in campo anche Lionel Messi dopo una lunga assenza tra le fila della Nazionale Argentina. L’unica rete della Nazionale albiceleste è stata segnata dall’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Alcuni media locali si sono scagliati contro Wanda Nara dopo questa sconfitta. Secondo i media argentini, la Nara sarebbe la principale colpevole dell’assenza dal campo di Mauro Icardi. Se il calciatore non gioca con l’Inter, non può essere convocato nemmeno dalla Nazionale Argentina.