Wanda Nara rischia il posto a Tiki Taka? Mediaset pensa alla sostituzione

ROMA – Wanda Nara rischia il posto a Tiki Taka? Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Mediaset starebbe pensando di far fuori la sud americana da Tiki Taka. Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno la moglie e procuratrice di Mauro Icardi è stata confermata come prima donna della trasmissione calcistica condotta da Pierluigi Pardo. Ma i recenti problemi tra la famiglia Icardi e l’Inter, con tanto di battaglia legale in corso, rischiano di compromettere il futuro televisivo di Wanda Nara.

Come scrive La Gazzetta dello Sport: “Wanda lo scorso anno ha portato alla trasmissione audience, interesse e una protagonista della storia che ha caratterizzato la seconda parte di stagione. Ma quest’anno con la causa intentata all’Inter si corre il rischio che la trasmissione diventi un palcoscenico personale nella querelle tra lei e il club”.

Tra Mauro Icardi e l’Inter intanto arriva la svolta. Il colpo di scena proprio durante la diretta di Tiki Taka con Wanda Nara che alle 00:40 ha dovuto abbandonare lo studio per “un impegno di lavoro”. Qualcosa si è mosso e la moglie-agente dell’attaccante si è lasciata scappare un indizio: “Ci sono due squadre in Europa. Si era parlato anche del Boca Juniors, ma è difficile”. (Fonte La Gazzetta dello Sport).