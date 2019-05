MILANO – Wanda Nara fa discutere anche quando pubblicato foto normalissime sui social network. Questa volta i suoi follower l’hanno attaccata perché ha posato vestita. Ecco alcuni commenti postati sotto la sua foto: “Wanda vestita! E chi se la ricordava più con gli abiti addosso!”.“Ohhh! Per la prima volta la vedo vestita e non col c…. fuori!”.

Non sono mancati anche i commenti volgari e fuori luogo. Alcuni suoi follower di Instagram le hanno scritto: “Parlavi con un cliente?”. Come al solito, la Nara non ha fatto caso agli haters e ha pubblicato con orgoglio questo suo scatto su Instagram nel giorno della festa della mamma.

Wanda Nara e Icardi sono seguiti complessivamente da dieci milioni di follower.

La Nara è una delle donne più seguite su Instagram. Sul social network fotografico vanta la bellezza di cinque milioni e centomila follower in cambio di appena 65 following. Ogni foto caricata dalla Nara raccoglie migliaia di like. Questa ultima foto, pubblicata nel giorno della festa della mamma, ha raccolto 47mila like e 245 commenti.

Oltre agli attacchi degli haters, ci sono stati anche molti commenti di fan che l’hanno riempita di complimenti sia per la foto che per le parole che ha speso per i suoi figli e per la sua famiglia.

La Nara e Icardi compongono una delle coppie più social del mondo. Anche Maurito è seguito da più di cinque milioni di fan ed anche le sue foto raccolgono moltissimi like e commenti. Sono due icone social.