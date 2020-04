ROMA – Wanna Marchi, in tempi di coronavirus e isolamento forzato, diventa una food blogger. L’ex televenditrice dal suo account Instagram, assieme alla figlia Stefania Nobile, insegna ricette ai suoi fan attraverso video tutorial o semplici foto.

La cucina è una vera e propria passione per la Marchi. Nel 2010 infatti, come lei stessa spiega in un video, ha conseguito un attestato – mostrato nel filmato -, presso la casa circondariale di Bologna dove ha frequentato un corso di cucina di 200 ore e, mentre era in carcere, ha “deliziato con la mia cucina ben 92 detenute”.

I menù proposti da Wanna Marchi sono classici e prevedono fra gli altri piatti come il pollo al limone, carciofi con cappello, polpettine al sugo e fritte, involtini di vitello, e naturalmente tortellini e ragù alla bolognese, tutti molti apprezzati dai follower.

“Ho sempre cucinato con piacere, anche quando i soldi scarseggiavano e con pochi e semplici ingredienti dovevo unire il pranzo alla cena e ringraziando Dio sono sempre riuscita a far mangiare i miei figli Stefania e Maurizio quando erano bambini” ha raccontato.

“La passione per il buon cibo l’ho sempre avuta ma si è accentuata quando sono stata come tutti sanno per un periodo in carcere a Bologna, in quel frangente ho deliziato con la mia cucina ben 92 detenute, cucinavo io per tutte sempre, ed apprezzavano molto! Nel 2010 sempre lì nella casa circondariale bolognese ho frequentato un corso di cucina di 200 ore e mi hanno rilasciato un attestato che ho incorniciato e che conservo con cura”. (fonte GAZZETTA DI MILANO)