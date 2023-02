Will chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, Instagram, vita privata, Sanremo, X Factor, biografia e carriera. Il cantante Will partecipa al Festival di Sanremo 2023, in gara con il brano “Stupido”. Il Festival, condotto da Amadesu, è in onda su Rai1 dalle 20:40.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Will

Will, pseudonimo di William Busetti, è nato nel 1999 a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Ha 24 anni. Il cantante si appassiona al mondo della musica già da piccolo, iniziando a scrivere i primi pezzi soprattutto durante gli anni del liceo. La sua carriera ha inizio nel 2019, quando pubblica i suoi primi brani su Youtube.

Fidanzata, Instagram, vita privata di Will

Il cantante è molto riservato riguardo alla sua vita privata. Non si hanno informazioni sulla sua vita sentimentale, se abbia una fidanzata o meno. Sul suo profilo Instagram, che conta oltre 37mila follower, il cantante pubblica molti scatti del suo lavoro: will_buse.

Da X Factor a Sanremo, la carriera di Will

Dopo aver pubblicato su Youtube i suoi primi brani, tra i quali Rosso, Prima sera e Fiori nel deserto, nel 2020 il cantante partecipa alla quattordicesima edizione di X Factor, venendo eliminato ai Bootcamp. Il cantante durante il talent ha proposto un inedito che ancora oggi rimane il suo brano più popolare, ovvero Estate, certificato disco di platino.

Nel 2022 Will firma un contratto con la Capitol Records e pubblica il suo EP di debutto, Chi sono veramente. Nel 2023 il cantante partecipa al Festival di Sanremo, in gara con il brano “Stupido”.