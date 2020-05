LONDRA – I principi William e Harry sono “molto turbati e arrabbiati” per un nuovo controverso documentario di quattro puntate sulla madre Diana.

“Being Me: Diana” (Essere me stessa: Diana), ancora in lavorazione, parlerà dei problemi della principessa, dell’infanzia, dei presunti quattro tentativi di suicidio, dei problemi alimentari, dell’infelice matrimonio con Carlo.



Realizzato dalla compagnia televisiva DSP, dovrebbe andare in onda su Netflix ma non ci sono conferme che sia stato commissionato.

Dovrebbero essere trasmessi dei filmati inediti di interviste e discorsi girati tra il 1990 e 1992, prima che la principessa del Galles morisse a Parigi per un incidente stradale nel tunnel dell’Alma.

Una fonte tv ha dichiarato che “la Ditta“, come si definisce la famiglia reale, e gli Spencer rifiuteranno qualsiasi intervista utile al documentario.

“William e Harry sono molto turbati e arrabbiati. I reali hanno subito un duro colpo con l’allontanamento di Harry e Meghan, non è il momento giusto”, ha commentato la fonte. (Fonte: Daily Mail).