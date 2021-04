Wilma De Angelis chi è, età, dove e quando è nata, compagno, figli, Lady Gaga, vita privata

Chi è Wilma De Angelis, età, dove e quando è nata, compagno, figli, Lady Gaga, vita privata e carriera della cantante e conduttrice italiana. Wilma De Angelis è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nata, età e biografia di Wilma De Angelis

Wilma De Angelis è nata a Milano l’8 aprile del 1930 e ha 91 anni di età. E’ una cantante, conduttrice televisiva e attrice italiana. Dopo aver studiato canto sin da giovanissima, Wilma De Angelis debutta al Festival di Sanremo nel 1959 interpretando il brano Nessuno. Il 1961 è un anno intenso di soddisfazioni per la cantante milanese che all’inizio partecipa nuovamente al Festival di Sanremo presentando Patatina, un brano di Gianni Meccia ripetuto dallo stesso autore. Il pezzo, pur non accedendo alla finale, conquista il pubblico con un successo di vendite, divenendo ancora oggi un evergreen.

Tale successo è così strepitoso che a Wilma De Angelis verrà coniato l’appellativo di “Miss Patatina” e de “la Patatina della canzone Italiana”. Torna ad esibirsi al Festival di Napoli, dove presenta Serenella, melodia composta da Amedeo Pariante e Uh che cielo duettata con Gino Latilla.

Wilma De Angelis oggi in tv e la cucina

Nonostante l’avanzare dell’età, Wilma De Angelis è spesso richiesta in tv come ospite di qualche talk show o programma musicale della Rai e di Mediaset. E’ una grande esperta di cucina e ha scritto diversi libri di ricette oltre che a presentare programmi culinari.

Nel gennaio 2020 la Rai dopo averla invitata a partecipare al galà del 3 febbraio per i 70 anni del Festival di Sanremo con altri cantanti del passato ritira la proposta senza motivo. Per rimediare a questo spiacevole episodio Mara Venier in diretta telefonica con Wilma su radio2 durante il programma “chiamate Mara 3131” decide di invitare la cantante per celebrarla proprio nella puntata di “Domenica in” che andrà in onda dal palco dell’Ariston il giorno successivo alla finale del festival.

Compagno, figli e vita privata di Wilma De Angelis

Per quanto riguarda la vita privata di Wilma De Angelis, si conosce davvero molto poco. Non si sa nulla a proposito di matrimoni e l’unica cosa che sappiamo è che ha un compagno di circa dieci anni più giovane. Wilma De Angelis non ha mai avuto figli e alla vita sempre sotto i riflettori ha contrapposto un aspetto privato molto discreto.

In un’intervista concessa a Vieni da me, programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, invece, Wilma dichiarò di essere stata in passato, prima di conoscere il suo compagno, con cui si è era fidanzata non a caso all’età di 66 anni, l’amante di un pianista di Little Tony per circa dieci anni.

Wilma De Angelis e Lady Gaga

Cosa c’entra Wilma De Angelis con Lady Gaga? Nel 2010 la cantante italiana ha presentato durante una trasmissione televisiva condotta da Paola Perego una cover in italiano di Bad Romance di Lady Gaga, intitolata Dimmi di sì, ottenendo un discreto successo.