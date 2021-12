Chi è Wilma Goich, dove e quando è nata, vita privata della cantante ed ex moglie di Edoardo Vianello. Wilma Goich è tra gli ospiti di mercoledì 8 dicembre a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai Uno a partire dalle ore 14.

Dove e quando è nata: biografia di Wilma Goich

Wilma Goich nasce il 16 ottobre 1945 a Cairo Montenotte (Savona) sotto il segno zodiacale della Bilancia. Fin da bambina dimostra una grande passione per la musica e per il canto.

La notorietà arriva nel 1965 quando prende parte al Festival di Sanremo con la canzone “Le colline sono in fiore”. Il brano è stato un grande successo non soltanto in Italia ma anche all’estero.

Wilma Goich e il gruppo I Vianella

Negli anni Settanta inizia una collaborazione con Edoardo Vianello formando insieme il gruppo dei Vianella, che riscosse grandissimo successo con il brano Semo gente de borgata scritto da Franco Califano.

Da qui al salto in tv il passo è breve. A partire dalla fine degli anni Ottanta partecipa a programmi come “Una rotonda sul mare” e a “Tris” con Mike Bongiorno. Nel 2014, dopo più di trent’anni, ricostituisce lo storico duo I Vianella insieme all’ormai ex marito Edoardo Vianello pubblicando l’album C’eravamo tanto amati….

L’8 novembre 2008, dopo una candidatura alle elezioni amministrative per il Comune di Roma saltata all’ultimo momento nelle liste del movimento La Destra, dichiarò ai giornali di essere stata vittima di usura e di avere avviato una causa contro i suoi usurai, ai quali aveva chiesto diecimila euro per aiutare la figlia in difficoltà economiche.

Edoardo Vianello e la morte della figlia Susanna: vita privata di Wilma Goich

Wilma Goich si è sposata nel 1967 in prime nozze con Edoardo Vianello. Nel 1970 è nata Susanna, la loro unica figlia. Wilma ed Edoardo si sono poi separati nel 1981.

Nell’aprile del 2020, la figlia Susanna è morta a causa di un male incurabile. Susanna faceva la speaker a Radio Italia Anni 60 ed era molto amata dal pubblico. La donna è morta a 49 anni ed ha lasciato una figlia di 23 anni.