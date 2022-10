Wilma Goich chi è, età, dove e quando è nata, Edoardo Vianello, figlia, vita privata, Grande Fratello VIP, biografia e carriera. La cantante Wilma Goich è tra le concorrenti del Grande Fratello VIP. Il programma è in onda questa sera 24 ottobre su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Wilma Goich

Wilma Goich è nata il 16 ottobre del 1945 a Cairo Montenotte (Savona). Ha 77 anni. Fin da bambina dimostra una grande passione per la musica e per il canto. La notorietà arriva nel 1965 quando prende parte al Festival di Sanremo con la canzone Le colline sono in fiore. Il brano è stato un grande successo non soltanto in Italia ma anche all’estero.

Edoardo Vianello, figlia, vita privata di Wilma Goich

La cantante si è sposata nel 1967 in prime nozze con Edoardo Vianello. Nel 1970 è nata Susanna, la loro unica figlia. Wilma ed Edoardo si sono poi separati nel 1981. Nel 2020 la figlia Susanna è morta a causa di un male incurabile. Susanna faceva la speaker a Radio Italia Anni 60 ed era molto amata dal pubblico. La donna è morta a 49 anni ed ha lasciato una figlia di 23 anni.

La carriera di Wilma Goich

Negli anni Settanta la Goich inizia una collaborazione con Edoardo Vianello formando insieme il gruppo dei Vianella, che riscosse grandissimo successo con il brano Semo gente de borgata scritto da Franco Califano. A partire dalla fine degli anni Ottanta partecipa a programmi come Una rotonda sul mare e a Tris con Mike Bongiorno. Nel 2014, dopo più di trent’anni, ricostituisce lo storico duo I Vianella insieme all’ormai ex marito Edoardo Vianello pubblicando l’album C’eravamo tanto amati….

Nel 2022 partecipa come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello VIP.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI WILMA GOICH