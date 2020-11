Wipeout, concorrente muore per un infarto dopo la corsa ad ostacoli

Sono finite in tragedia le registrazioni del gioco televisivo americano “Wipeout – Pronti a Tutto”.

Tragedia durante il programma Wipeout – Pronti a Tutto. Un concorrente è morto a causa di un arresto cardiaco avuto al termine di una delle gare del programma televisivo. Il dramma è avvenuto durante le registrazioni della prossima stagione del game show americano trasmesso anche in Italia.

Come riporta il sito Tmz, l’uomo era uno dei 24 partecipanti che in ogni puntata sono chiamati a sfidarsi nel superamento di diverse prove e si è sentito male dopo aver completato la corsa ad ostacoli.

Il concorrente ha avuto il malore e si è accasciato al termine della prova. Subito sono intervenuti i paramedici della produzione del programma, che l’hanno trasportato d’urgenza in ospedale con l’ambulanza ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il comunicato

“Siamo infinitamente dispiaciuti per la morte di questo concorrente. Le nostre condoglianze e la nostra piena solidarietà alla famiglia“, ha dichiarato lo staff di TBS, la rete americana dove nel 2021 andranno in onda le nuove puntate che si stanno registrando in questi giorni. “Le nostre più sentite condoglianze ai familiari di questa persona. I nostri pensieri vanno a loro”, ha aggiunto la casa di produzione Endemol Shine North America.

Il programma, condotto da Nicole Byer, Camille Kostek e il sedici volte campione del mondo della WWE (World Wrestling Entertainment) John Cena, andrà in onda anche in Italia, probabilmente alla fine del prossimo anno. (fonte TGCOM24)