X FACTOR 11 FINALE, DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING – X Factor 11 giunge alle sue battute di chiusura. La finale di X Factor 11 andrà in onda stasera, giovedì 14 dicembre, su Sky Uno HD e in chiaro su TV8 dalle ore 21:15.

I finalisti di X Factor 11 sono i Maneskin (di Manuel Agnelli), Enrico Nigiotti e Lorenzo Licitra (di Mara Maionchi) e Samuel Storm (di Fedez). Secondo i bookmakers sono i Maneskin i favoriti per la vittoria finale: il gruppo viene dato a quote comprese tra 1.25 e 1.40, in base alle differenti agenzie. Seguono Enrico Nigiotti, quotato tra 4 e 5, e Lorenzo Licitra tra 5.50 e 6.50. Fuori dai giochi, secondo gli scommettitori, sarebbe invece Samuel Storm: se il cantante di Fedez dovesse vincere, la posta verrebbe pagata tra 6 volte e 15 volte.

Super ospite internazionale della finalissima sarà Ed Sheeran, l’artista numero uno al mondo che ha infranto tutti i record di vendite con l’album “÷” con oltre 10 milioni e mezzo di copie vendute, raggiungendo in Italia la certificazione di doppio platino, stabile nella Top10 degli album più venduti da 40 settimane dall’uscita e al n.1 nella classifica singoli con Perfect, il singolo che presenterà sul palco della finale.

Protagonista sul palco di X Factor 11 anche Tiziano Ferro, che ha appena pubblicato la special edition de Il mestiere della vita urban vs acoustic. Il mestiere della vita ha già conquistato 5 dischi di platino. L’artista, che ha duettato con il giudice di X Factor 11 Levante nel brano Valore assoluto, canterà nel corso della finalissima uno dei suoi più grandi successi, L’amore è una cosa semplice.

E un grande ritorno sul palco di X Factor 11 sarà quello dei Soul System che con la loro energia prorompente, esattamente a distanza di un anno, torneranno a far ballare gli 8mila fan presenti alla finalissima.