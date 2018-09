ROMA – La sera di giovedì 6 settembre, ha preso il via l’edizione 2018 di X Factor con il primo appuntamento dedicato alle audizioni. Tra i giudici, malgrado le polemiche sulle presunte molestie sessuali al giovane attore statunitense Jimmy Bennet, c’è anche Asia Argento.

Le puntate con le audizioni sono state registrate e quindi la sua presenza è inevitabile. Accanto a lei la formazione originale dei giudici: la discografica Mara Maionchi, il leader degli Afterhours Manuel Agnelli e il rapper Fedez.

L’attrice e regista non ci sarà invece nelle puntate che andranno in diretta e nel gran finale ed è già partito il toto nomi sul suo sostituto. Asia Argento verrà ufficialmente esclusa all’inizio dei live show che si terranno a fine ottobre.

L’esordio della dodicesima stagione è stato quindi anticipato da un messaggio di Alessandro Cattelan, conduttore del talent show per l’ottavo anno consecutivo. Cattelan, con volto serio su uno sfondo bianco avverte i telespettatori delle decisioni della produzione in merito al caso di Asia Argento, già “estromessa” da un promo della trasmissione che è apparso sui social. Ecco cosa dice Cattelan nel video:

“Sta per partire X Factor. Come sempre iniziamo dalle audizioni che anche quest’anno hanno coinvolto più di 40.000 ragazzi che hanno deciso di prendere parte a questa dodicesima edizione. Quando 3 mesi fa abbiamo iniziato le registrazioni non potevamo immaginare che uno dei nostri giudici venisse coinvolto in una vicenda che niente ha a che fare con lo spirito del programma e che sinceramente ci ha un po’ spiazzato”.

“Come vedrete saranno delle belle audition, a seguire ci saranno i bootcamp e gli home visit che abbiamo deciso di farvi vedere in versione integrale proprio per rispetto e tutela nei confronti dei cantanti e di tutte le persone che lavorano ad X Factor con grande entusiasmo. Come probabilmente saprete alla fine di queste puntate ci saranno i live show, dove ci sarà un nuovo giudice proprio perché vogliamo che nessuna polemica o fatto al di fuori del nostro programma possa distogliere l’attenzione dalla musica e dai talenti che per 8 puntate si daranno battaglia”.