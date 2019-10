X Factor 2019, Mika spiazza tutti. Si rivolge ai giudici e dice: “Non ascoltate quei pezzi di m**da”

ROMA – Mika partecipa alla prima puntata di X Factor 2019 e spiazza tutti. Riferendosi ai giudici, davanti alle telecamere dice: “Non ascoltate quei pezzi di m**a”. Cosa avrà voluto dire?

Mika è il primo super ospite dei Live di XF13. Il cantante ed ex giudice, dopo essersi esibito al termine della prima manche, è corso ad abbracciare il suo grande amico Alessandro Cattelan: con lui ha ricordato i suoi “ex compagni di banco” Morgan, Elio e le storie tese e Fedez.

Cattelan gli ha però chiesto di parlare anche dei giudici attuali e di dare loro un consiglio. E’ qui che Mika ha spiazzato tutti dicendo: “Non ascoltate quei pezzi di m**da dentro le voste orecchiette, buttate quei cosi e seguite il vostro cuore“.

In studio sale il gelo. Cosa avrà voluto dire? Ha forse svelato che gli autori del programma suggeriscono ai giudici cosa dire? Cattelan è passato oltre ed ha parlato di altro. Il dubbio però resta.

Mika ha avuto una straordinaria carriera artistica, con certificazioni d’oro e di platino in 32 Paesi del mondo per oltre 10 milioni di dischi venduti. A X Factor ha presentato il suo ultimo lavoro dal titolo “My Name Is Michael Holbrook”, che da novembre porterà in giro per l’Italia con il “Revelation Tour”.

Fonte: Sky, Ansa