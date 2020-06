ROMA – Il toto-giudici di X Factor impazza. Questa mattina, 5 giugno, Alessandro Cattelan ha annunciato sui social che nel corso del prossimo appuntamento di Epcc Live (in onda martedì 9, dalle 21.15, su Sky e Now Tv) svelerà in diretta la giuria della prossima edizione di X Factor.

“Martedì scoprirete i nuovi giudici che saranno in studio”, ha detto il conduttore in un video pubblicato su Instagram.

Cattelan inoltre ha rivelato che la giuria di X Factor sarà composta da una donna e tre uomini. E subito nei commenti sono apparsi moltissimi pronostici: “Maionchi, Agnelli, Mika e….. Neffa”, ha scritto qualcuno. “Sfera, Mara, Achille Lauro e Tommaso Paradiso”, ha aggiunto qualcun altro. E ancora: “Manuel agnelli, Emma, Mika, Tommaso paradiso”. Oppure: “Mara, Sfera, Samuel e Mika”.

Tanti i nomi rimbalzati fino ad oggi su social, blog e giornali: da Emma, volto tra i più rappresentativi di ‘Amici’ (è professionalmente nata proprio tra i banchi della scuola di Maria De Filippi dove è stata anche direttore artistico) a Manuel Agnelli e Mika per i quali, amatissimi dai fan dello show, si tratterebbe di un ritorno in giuria.

Negli ultimi giorni avrebbero preso quota due outsider: Dardust e Shablo, due produttori che sono stati tra i protagonisti delle Masterclass di #XF2020, la loro vicinanza alla famiglia XF potrebbe far presupporre un loro ingresso anche dalla porta principale.

Sui social qualcuno ha pensato a un ritorno anche di Skin, protagonista di un video pubblicato proprio dai profili di X Factor per il 25 aprile, o a quello di Lodo Guenzi, che ha partecipato qualche giorno fa a ‘Epcc Live’. (fonte ADNKRONOS)