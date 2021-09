X Factor 2021, nuovo conduttore, giudici, quando inizia, dove vederlo, addio categorie

Un nuovo conduttore, l’attore Ludovico Tersigni, l’abolizione delle categorie, la conferma nel ruolo di giudici di Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton: riparte da qui la nuova edizione di X Factor.

Quando inizia e dove vedere X Factor

X Factor inizia giovedì 16 settembre su SkyUno alle 21.15 (e on demand su Sky Go e Now, con la serata di esordio in simulcast su Tv8 – poi il mercoledì). E mentre in Gran Bretagna dopo 17 edizioni X Factor Uk chiude, bollato come vecchio, in Italia il talent show va dritto per la sua strada a a chiudere, per ora. Non ci pensa proprio, puntando sul rinnovamento e sulla contemporaneità, parola d’ordine che si rincorre nelle parole dei giudici, della produzione, della tv.

Addio alle categorie

Le quattro squadre abbinate ai quattro giudici diranno addio alle divisioni di età o genere (quella italiana è la prima edizione al mondo a farlo). Si comporranno solo in base alla proposta musicale (molto fluida ma con sempre più rock, sulla strada segnata quest’anno dai Maneskin, e meno rap) e alla progettualità artistica, dando l’addio ad etichette e confini.

Dopo tre puntate di audizioni, ci saranno due serate di Bootcamp, poi l’appuntamento con gli Home Visit: in 12 arriveranno al live (dal 28 ottobre) al Teatro Repower di Assago (Milano). Unica regola per i giudici: portare alla fase finale almeno un solista e una band.