X Factor 2022, la nuova giuria: Rkomi, Fedez, Ambra e Dargen D’Amico

Rkomi, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico: sarà questa la giura della nuova edizione di X Factor. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle arriverà da settembre su Sky e in streaming su NOW.

Chi è Rkomi

L’ultimo lavoro ufficiale, di Rkomi Taxi Driver, uscito il 30 aprile 2021 ha infranto ogni record precedente: ad oggi ha ottenuto 5 dischi di Platino, per diverse settimane è stato al top della classifica italiana FIMI-GFK (dove è tuttora dopo 55 settimane in top 5).

È l’album italiano più ascoltato del 2021 su Spotify; sempre sulla piattaforma di streaming, Rkomi è il terzo artista italiano più ascoltato del 2021. Di Taxi Driver è stata realizzata anche una versione speciale con inediti in collaborazione con Elodie, Dargen D’Amico, Calibro 35, Karakaz, più un ulteriore disco contenente l’intera performance per Mtv Unplugged. Ha partecipato, per la prima volta quest’anno, al Festival di Sanremo con il brano Insuperabile.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Il lavoro di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’amico e Rkomi come giudici di X Factor 2022, inizierà con le Audition, che torneranno ad essere in presenza, le cui registrazioni avverranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno all’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1). Tutte le informazioni per partecipare come pubblico sono disponibili al link https://xfactor.sky.it/info/pubblico-audizioni-x-factor-2022. L’età minima per partecipare è 12 anni compiuti. Intanto, i casting sono ancora aperti: tutte le informazioni sono disponibili sul sito di X Factor 2022 al link xfactor.sky.it/casting.