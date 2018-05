ROMA – New entry nella giuria di X Factor: arriva Asia Argento. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’attrice, figlia di Dario Argento ed ex di Morgan, andrà ad aggiungersi al gruppo composto da Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli e alla prossima edizione del talent show di Sky condotto da Alessandro Cattelan.

“Siamo molto felici di ritrovare Fedez a Mara, due fuoriclasse il cui ritorno era confermato da qualche tempo, e molto soddisfatti che Manuel si sia convinto a non prendersi una pausa e rinnovare il suo impegno in questa grande avventura, una presenza, la sua, della quale X Factor non può fare a meno dopo l’eccellente lavoro fatto in questi due anni – ha dichiarato Nils Hartmann, direttore produzioni originali di Sky Italia – E siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Asia nella famiglia di X Factor, dove siamo certi che il contributo della sua cultura musicale e personalità sarà importantissimo. Asia con Fedez, Mara e Manuel comporranno una straordinaria nuova squadra capace di individuare e coltivare le potenzialità dei talenti che incontreranno. Alessandro Cattelan con il suo talento saprà poi, ancora una volta, garantire uno straordinario ritmo allo show”, ha concluso.

La nuova giuria di X Factor debutterà alle audizioni di Pesaro il prossimo 9, 10 e 11 giugno.