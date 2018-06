ROMA – “Posso dire una cosa? Questi tre giorni dovevano essere i più difficili della mia vita, ma grazie a queste persone e grazie a voi sto sopravvivendo”. Così Asia Argento ha voluto ringraziare il pubblico e lo staff di X Factor al termine delle audizioni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Solo quattro giorni fa, infatti, l’attrice e giurata del talent targato Sky ha dovuto affrontare la notizia del suicidio del compagno Anthony Bourdain.

Concluse le selezioni, Asia Argento si è alzata in piedi insieme agli altri giurati, ha preso il microfono e ci ha tenuto a spendere una parola per gli spettatori e per la squadra, che la stanno stringendo in un confortante abbraccio dopo la tragedia.

“Il nostro giudice Asia Argento, nonostante stia vivendo un momento difficilissimo, ha scelto di essere presente oggi a Pesaro per il primo giorno di Audizioni – faceva sapere la produzione sabato 9 giugno – Tutta la squadra di #XF12 le è vicina e rispetta la sua scelta”.