ROMA – Saranno Benji e Fede i conduttori del Daily di X Factor. Il duo di cantanti composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, prenderà il posto di Aurora Ramazzotti nella striscia quotidiana del programma. In attesa di scoprire chi prenderà il posto di Asia Argento nella fase dei Live, la dodicesima edizione del talent musicale debutta questa sera, 6 settembre su SkyUno.

I due idoli delle giovanissime saranno invece in onda tutti i pomeriggi dal 19 ottobre. “Siamo molto carichi – hanno detto in conferenza stampa – E’ una cosa molto stimolante. E’ un’opportunità per crescere anche a livello televisivo. Provare a fare qualcosa di diverso è una cosa molto stimolante”. I due cantanti hanno annunciato il loro ingaggio a sorpresa anche sul loro profilo Instagram: “Abbiamo accettato questa nuova sfida: quest’anno saremo i conduttori del Daily di XFactor. Orgogliosi che per la prima volta nella storia del programma questo ruolo sia stato assegnato a due musicisti. Ci vediamo dal 19 Ottobre tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su SkyUno”.

Benji e Fede sono un duo ormai consolidato: negli anni hanno già collezionato sei dischi d’oro, tre dischi di platino e due doppi dischi d’oro superando le 100 mila presenze nei loro live. Il loro debutto nel programma coinciderà, come sempre, con l’inizio dei live. A loro spetterà il compito di raccontare la preparazione dei brani, le prove e tutte le difficoltà che i concorrenti dovranno affrontare.