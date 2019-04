ROMA – Tornano i casting di X Factor. A pochi mesi dalla finale che ha sancito il trionfo di Anastasio, il talent musicale di Sky Uno riaccende le speranze di migliaia di aspiranti cantanti. Le selezioni ripartono da sabato 27 aprile a Roma: per tre giorni, dalle 8 di mattina, al Teatro India (Lungotevere Gassman, 1) saranno ascoltati tutti coloro che ritengono di avere il fattore X e che sperano di entrare a far parte della squadra dei 12.

Chi fosse interessato ad iscriversi, fa ancora in tempo: basta aver compiuto 16 anni al 1° settembre 2019 e compilare l’apposito form online sul sito xfactor.sky.it/casting o chiamare il numero 0423 402300. Le categorie sono sempre quattro: Under uomini, Under donne, Over 25 e Gruppi. Per le band è necessario iscriversi obbligatoriamente tramite il form online, dove va caricata anche una performance video. Inoltre, sarà possibile presentare i propri brani o video su chiavetta usb per essere archiviati e sottoposti a giudizio della redazione.

La radio ufficiale di X Factor sarà anche quest’anno RTL 102.5. (fonte: X Factor)