ROMA – Ha fermato l’esibizione dicendo di non riuscire a sentirsi in cuffia e ha chiesto di riniziare. Danilo Turco ha ottenuto l’ok da da Fedez, giudice di X Factor della sua categoria, ma poi una volta passato il turno e seduto ha rivelato: “Non è vero che non mi sentivo”. Una frase che ha scatenato polemiche.

Il concorrente di X-Factor stava cantando Anna e marco di Lucio Dalla quando all’improvviso si è fermato. “Senti io non mi sento, perdonami”, dice alla giuria. E interviene subito Fedez: “Dimmi cosa ti serve: più base o più voce?”. “Più base”, risponde il concorrente. E il rapper: “Alzategli la base”. La performace prosegue e i giudici, in particolare Manuel Agnelli, apprezzano: “Non è male…”.

Una volta seduto al posto di Mattia Lezzi ha però rivelato: “Non è mica vero che non sentivo…”. Subito sono scattate le polemiche sui social, ma alla fine Danilo si è dovuto arrendere davanti al talento di Naomi Rivieccio.