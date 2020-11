X Factor, Emma Marrone in lacrime difende Casadilego: “Vorrei prestarti i miei occhi…” (foto Ansa)

Ma andiamo con ordine. Nell’ultima puntata di X Factor Casadilego ha portato Sunny di Billie Eilish. La sua esibizione ha convinto davvero tutti. Giudici compresi.

“Cosa posso dire senza essere di troppo – dice Manuel Agnelli dopo l’esibizione di Casadilego- abbiamo trovato un talento vocale che ha bisogno di essere protetta, è una cosa rara”.

Poco prima della sua esibizione poi erano stati mostrati alcuni video in cui Casadilego parlava dei commenti negativi che riceve sui social a proposito del suo aspetto fisico.

E Emma Marrone a stento riesce a trattenere le lacrime:

“Alla tua età, per come funzionano adesso le cose, avere questo timore nel riguardarsi è un miraggio. Il simbolo che c’è ancora qualcosa di saggio in questa società.

Vorrei prestarti i miei occhi per farti vedere quanto è bello guardarti da fuori, vedere una cosa sana, pulita, una donna con la D maiuscolo non omologata da Twitter, Instagram, Tik Tok tutta quella merda che ci stanno propinando.

Manuelito è una persona pulita come te, ti sta seguendo bene. Rimani così sempre, spero tu abbia di avere sempre la luce per vedere le mani giuste in cui stare. Ti auguro di finire sempre nelle mani giuste”. (Fonte: X Factor)

