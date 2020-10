Fan di Roccuzzo scatenati contro Emma Marrone che l’ha eliminato da X Factor. Il cantante costretto a dire basta: “Non offendetela, nessuno merita umiliazioni”.

Roccuzzo eliminato da X Factor 2020. Mandato via, seppur a malincuore, da Emma Marrone. Una scelta che non ha fatto per nulla piacere ai fan del cantante visto che sui social sono cominciati a piovere insulti contro Emma Marrone.

“Voglio dirti che tutte le volte che ti ho sentito cantare, hai sempre tirato fuori questo timbro molto molto particolare, molto emozionante. – aveva detto Emma – Io credo che tu Roccuzzo debba trovare la tua identità, devi iniziare a lavorare su quello che vuoi essere tu. È un lavoro che mi piacerebbe fare tantissimo, con te, ma il tempo è veramente stretto. Per questo motivo non ti porto ai Live con me. Spero che tu possa capire”.

Sui social la fanbase di Roccuzzo si è subito scagliata contro l’artista ritenendola colpevole di non essere riuscita a tenere con sé una voce così particolare. Roccuzzo quindi si è visto costretto ad intervenire sui social per calmare le acque.

Il messaggio di Roccuzzo

“Ho letto che alcune testate giornalistiche stanno dicendo che io avrei scatenato il mio ufficio stampa contro Emma, ma come ho detto ieri nel mio post: ‘la ringrazio e non sono risentito’. Cerco di capire le sue decisioni, ovviamente sono deluso perché non vi nego che avrei voluto continuare, ma ognuno fa il proprio lavoro e la vita va avanti, quindi va bene così. Non fate girare notizie false inventate da giornali di gossip, sappiamo che il loro scopo è quello di alimentare le polemiche, invece il mio ‘centro’ è la musica”.

E infine: “Ognuno di noi ha il diritto di esprimere la propria opinione ma nel rispetto dell’altra persona, vi prego di non offendere nel personale Emma Marrone perché nessuno merita di essere deriso e umiliato“. Da parte di Emma nessun commento. (Fonte X Factor).