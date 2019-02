ROMA – Saranno Emma Marrone e Tommaso Paradiso a sostituire Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi come giudici di X Factor? Probabile. Almeno secondo quanto riferisce Chi.

Il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini scrive del futuro del talent Sky a pochi giorni dall’addio di Fedez, che ha deciso di lasciare la giuria come i colleghi Maionchi, Agnelli e Guenzi de Lo Stato social. “Cinque anni consecutivi sono tanti (secondo alcuni troppi). Sono cambiate molte cose e per me è difficile adattarmi. Ho bisogno di chiudere il cerchio e dedicarmi alla mia famiglia”, ha dichiarato il marito di Chiara Ferragni.

Sulle pagine di Chi compaiono i nomi dei possibili nuovi giudici, e tra questi si fa anche il nome di Salmo. Il settimanale scrive inoltre che sarebbero aperte le trattative con Emma Marrone, già reduce da un’esperienza di coach ad Amici di Maria De Filippi. Alcuni giorni fa sul web era anche girata la voce che la cantante salentina fosse stata contattata da Carlo Freccero per la giuria di The Voice, l’edizione affidata a Simona Ventura che debutterà tra poco su Rai Due, ma che avesse rifiutato l’offerta.

Sulle stesse pagine di Chi si avanza anche l’ipotesi Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti: sarebbe proprio il suo nome quello fatto con maggiore insistenza nei corridoi di Sky.