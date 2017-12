ROMA – X Factor sceglie i due finalisti. Per i bookmakers Maneskin ultra-favoriti. Sono rimasti in 5 a sfidarsi nella semifinale di X Factor 2017 oggi alle 21.15 in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD. Per Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra, i Ros, i Maneskin e Samuel Storm si tratta dell’ultima chance per convincere i giudici – Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Levante e Fedez – e il pubblico; e sperare così di arrivare sul palco del Mediolanum Forum di Assago per la finale del 14 dicembre. Per i bookmakers di Sisal Matchpoint invece non c’è storia: i Maneskin sono gli ultra-favoriti.

Alessandro Cattelan, in attesa di incoronare il vincitore di questa edizione del talent show prodotto da FremantleMedia, tiene alta la tensione e il morale dei protagonisti in gara: solo 4 di loro potranno infatti accedere alla finale. Nella prima manche tornano invece gli inediti che stanno ottenendo grandi consensi: Lorenzo Licitra propone il brano composto da Fortunato Zampaglione e Ashley Wallis dal titolo In the Name of Love; Enrico Nigiotti L’amore è di cui è autore. I Maneskin cantano il loro Chosen firmato da tutti e 4 i componenti del gruppo: Damiano David, Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria De Angelis; anche i Ros ovvero Camilla Giannelli, Kevin Rossetti e Lorenzo Peruzzi firmano il loro Rumore. Infine Samuel Storm si esibisce con il suo The Story.

Il pubblico è protagonista della seconda manche a tema “Unplugged”: grazie infatti a X Me Passion Choice, il pubblico ha avuto la possibilità di essere “mentore” dei concorrenti scegliendo il secondo brano della serata. La scelta è avvenuta fra due opzioni proposte dal giudice e i pezzi selezionati verranno eseguiti con l’accompagnamento di una band live.

Per la squadra degli Over Nigiotti si esibisce sulle note di Redemption Song di Bob Marley, mentre Licitra canta Diamonds di Rihanna. Per i Gruppi il pubblico ha scelto YOU’RE Nobody ‘Til somebody Loves you di James Arthur per i Maneskin, e Acida di Prozac+ per i Ros. Infine per gli Under Uomini Samuel Storm presenta Stand by me di Ben E. King.

Ospiti della serata Francesca Michielin, vincitrice dell’edizione 2011 di X Factor, che presenta “Io non abito al mare”, il secondo singolo che, dopo “Vulcano” già certificato platino, anticipa l’uscita di “2640”, il nuovo disco di inediti disponibile dal 12 gennaio prossimo. Sul palco, in qualità di cantautrice, anche Levante che si esibisce in un medley speciale con “Abbi cura di te”, “Non me ne frega niente”, “Pezzo di me” e “Gesù Cristo sono io”.

Da non perdere il gran finale di Strafactor, lo show nello show condotto da Daniela Collu. A contendersi il titolo Dario Zumkeller, Nodirection, Mr. Cik e Tian Harding. Con Elio, Drusilla Foer e Jake La Furia i giudici del talent più folle e irriverente della tv italiana, per questa finale saranno affiancati da Christian De Sica. Ultima settimana anche per X Factor Daily, il racconto della vita dei ragazzi nel loft affidato ad Aurora Ramazzotti, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.40 su Sky Uno HD. Per ripercorrere i momenti più salienti della settimana arricchito da immagini inedite, c’è X Factor Weekly, in onda ogni sabato alle 19.10 su Sky Uno HD e alle 19.00 su TV8.