ROMA – Ce li vedreste Achille Lauro e Joe Bastianich nuovi giudici di X Factor? Dopo le uscite di scena di Fedez e Manuel Agnelli e le voci sempre più insistenti su un possibile addio anche di Mara Maionchi, la produzione del talent sembra aver trovato due degni sostituti.

O almeno questo è l’ultima indiscrezione carpita dal settimanale Chi. Reduce dal successo di Sanremo, il trapper Achille Lauro ha tra l’altro rinviato al prossimo ottobre il tour 2019. Segno che nel frattempo ha altri progetti in cantiere? Pure The Voice aveva provato ad accaparrarselo ma alla fine sembra che X Factor abbia avuto la meglio.

Colpo di scena invece per Bastianich, che il settimanale di Alfonso Signorini definisce “un usato sicuro di Sky”. L’amatissimo giudice di MasterChef, in realtà, non è affatto a digiuno di musica. E’ stato componente della giuria di qualità nell’ultimo Sanremo e, quando non è impegnato ai fornelli, Bastianich è frontman e chitarrista del gruppo statunitense The Ramps. La sua presenza ad X Factor 13, dunque, potrebbe essere un vero colpo di genio. (Fonte: Chi)