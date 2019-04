ROMA – Intervistata dal “Corriere della Sera”, la cantante (e ex giudice di “X-Factor”) Levante parla della sua esperienza al talent: “È stata bella e formativa. Ho capito cosa sono e cosa non sarò mai. È stata un’edizione dove ho sentito violenza. C’è stata tanta competizione e anche se mi avevano detto ‘siamo competitivi ma poi andiamo a farci pizza e birra’ alla fine pizza e birra non le abbiamo mangiate assieme. Loro hanno avuto me, io ho avuto loro”.

“Una nuova esperienza a ‘X-Factor? Non avrebbe senso ripeterla”, aggiunge. La cantautrice spiega poi che nel suo nuovo singolo, dal titolo Andrà tutto bene, darà un’immagine nuova di sé e anche il brano non sarà leggero: “Volevo un’immagine provocatoria, qualcosa che simboleggiasse una rivolta”.