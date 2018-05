ROMA – Lodo Guenzi e Asia Argento giudici di X Factor 2018. I rumors giravano già al Concertone del Primo Maggio, dove il frontman dello Stato Sociale ha debuttato in veste di presentatore al fianco di Ambra Angiolini.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma ora, secondo il quotidiano Il Giornale, non sono solo voci: Lodo Guenzi e Asia Argento sarebbero le new entry del talent musicale, giunto in Italia alla sua dodicesima edizione.

Dovrebbero prendere il posto di Manuel Agnelli e Levante. Restano invece seduti dietro la scrivania con le X, Mara Maionchi e Fedez. Ma i loro nomi non sono gli unici in lizza: si parla anche di Omar Pedrini, ex Timoria, di Francesca Michielin, di Sfera Ebbasta e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti.

Resta per ora nel cassetto il sogno di Eugenio Bonacci, direttore di FremantleMedia, ideatore e distributore di X Factor, che tempo fa ha azzardato la fantasia di vedere Maria De Filippi tra i giudici. Il successo al Concertone di Lodo e la sovraesposizione mediatica di Asia Argento, in seguito allo scandalo Weinstein, li rendono favoriti per la nomina di giudici.