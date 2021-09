X-Factor, Manuel Agnelli contro Morgan: "Dovrebbe informarsi prima di aprire bocca"

Botta e risposta a distanza tra Manuel Agnelli e Morgan. “Onestamente – aveva detto l’ex giudice di X Factor Morgan parlando del talent – credo non sia successo niente di interessante in questi ultimi X Factor, proprio perché partono da una prospettiva di proposta musicale blanda e non interessante. Cioè, lì in mezzo non c’è nessuno che abbia avuto le palle di assumersi delle responsabilità di scelte vere, musicalmente parlando. Da quando me ne sono andato, sette edizioni fa, la sola novità sono stati i Måneskin“.

I complimenti a Manuel Agnelli

C’è da dire che subito dopo l’ex giudice del talent Morgan aveva anche aggiunto che “non a caso, appartengono all’unico giudice che dopo di me ha svolto un discreto lavoro. Sto parlando di Manuel Agnelli che, a parte i capelli, mi ha un po’ sostituito”.

La replica di Manuel Agnelli a Morgan

Proprio Agnelli, però, ha preso la palla al balzo per difendere la trasmissione e rispondere al collega durante la conferenza stampa di presentazione: “Morgan dovrebbe informarsi prima di aprire bocca. Per quanto mi riguarda, nessuno mi ha mai imposto delle scelte, nessuno mi ha mai detto cosa fare o cosa dire, i pezzi li scelgo io e non sono mai scelte fatte per la televisione”.