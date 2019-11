ROMA – Non sono passate inosservate le parole di Mika nel corso del primo live show di X Factor 2019, quando in diretta tv ha fatto intendere che i giudici siano guidati dagli autori attraverso gli auricolari.

Intervistato da Libero Morgan, ex giudice del talent, rivela:

“Giudici condizionati dagli autori del programma? Fedez non aveva solo gli auricolari: dentro a una finta Smemoranda, nascondeva un tablet dove riceveva le istruzioni degli autori su cosa dire. D’ altronde non mi sembra che sia famoso per il suo titolo di studio”. L’utilizzo degli auricolari, di cui Fedez avrebbe fatto ampiamente uso, però, pare non sia obbligatorio. Morgan, infatti, ha raccontato di non averli mai utilizzati. “Non avevo gli auricolari: non erano imposti. Potevi scegliere se usarli, come potevi scegliere se fare o meno X Factor”.